Steven Spielberg produrrà una miniserie su Cortes con Javier Bardem

Steven Spielberg produrrà una miniserie di quattro ore per Amazon Studios sul conquistatore Hernan Cortes. La sceneggiatura è stata scritta da Steven Zaillian (al lavoro con Spielberg in "Schindler's List"), basandosi sullo script di Dalton Trumbo ("Spartacus", "Exodus", "Vacanze romane"). A interpretare l'avventuriero spagnolo, che conquistò l'Impero Azteco sconfiggendo Montezuma, sarà Javier Bardem .

La storia sarà incentrata sull'incontro tra Cortes e l'imperatore atzeco Montezuma, ultimo sovrano della civiltà all'inizio del XVI secolo. Alla guida di poche migliaia di uomini, il conquistatore è riuscito, con acuta strategia, a conquistare quello che oggi è il Messico, rovesciando la società atzeca.



"Le scoperte epiche di Cortes hanno contribuito a una miglior conoscenza del mondo così come lo sperimentiamo oggi e grazie ad Amblin, Steven Spielberg, Steve Zaillian e Javier Bardem condurremo gli utenti di Prime Video in un incredibile viaggio tra dramma e avventura" ha dichiarato Sharon Yguado di Amazon Studios.



"È un privilegio poter raccontare questa storia epica - una storia ricca di pathos e di conflitti posta all'interno di una cornice storica imponente, in cui due civilta' molto distanti all'apice del loro splendore si trovano a scontrarsi" aggiunge Javier Bardem.