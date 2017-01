Steve-O, la star di Jackass in prigione

L'amore per gli animali è costato caro a Steve-O , star dello show estremo " Jackass ". Lo stuntman è stato infatti condannato a 30 giorni di reclusione, dopo che si era arrampicato su una gru per protestare contro i parchi di divertimento acquatici. Il diretto interessato ha colto l'occasione per ribadire il suo messaggio e su Instagram ha pubblicato una vignetta che lo ritrae dietro le sbarre insieme ad un'orca.

"Considerando che sono pulito, sobrio, vegano e salvo i cani dalla strada, devo dire che sono pronto per andare in prigione. Non tanto per portare maggiore attenzione sulla piaga delle orche in cattività, ma perché è carino fare sapere alle persone che non mollo mai" ha commentato Steve-O sul social.



"La mia impresa si è rivelata avere un magnifico finale - ha continuato - Voglio dire, se il tuo obiettivo è compiere un gesto dimostrativo contro la cattività, quello che dovresti fare è proprio imprigionare te stesso!".