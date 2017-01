9 febbraio 2015 Stephen Amell: "Il nuovo Arrow sarà più felice, ma gli costerà caro" Qui Mediaset ha intervistato in esclusiva il protagonista, in occasione del lancio della terza stagione Tweet google 0 Invia ad un amico

15:02 - Qui Mediaset ha intervistato in esclusiva Stephen Amell in occasione dell'arrivo degli episodi inediti della terza stagione di "Arrow", in versione originale sottotitolati su Premium Action dal 9 febbraio (ogni lunedì in prima serata). Le puntate in prima tv free doppiate saranno trasmesse su Italia 1, ogni martedì sera. "Il mio personaggio sarà più felice - assicura l'attore - Ma pagherà la felicità a caro prezzo".

"E' un Oliver Queen felice, ma questo ha un prezzo. - anticipa il protagonista - E' stato strano girarla perché non sapevamo esattamente perché Oliver ridesse. Il regista per il primo episodio mi ha detto 'fammi un sorriso! Un grosso sorriso. No, così è troppo, un po' meno'. Dovevamo trovare quello giusto".



Nella terza stagione il personaggio evolverà e cercherà "di inserire un po' di normalità nella vita, ma non andrà bene. Ha una visione di se stesso che scaccia l'inferno fuori da lui e questo colora l'intera stagione. Gli elementi della visione acquisteranno senso con la prima puntata, tutti i temi avranno eco durante la stagione.



Anche in campo sentimentale le cose cambieranno e "ci sarà una sola donna nella vita di Oliver: Felicity Smoak. Comunque questo non vuole dire necessariamente che staranno insieme. Quale è il suo piano e a cosa sta giocando? Tutte queste questioni si risolveranno nella premiere. Avremo un quadro chiaro di cosa provano l'uno per l'altra"

Le sorelle Sarah e Laurel Lance sono solo un lontano ricordo per Freccia Verde perché "La nave è salpata e anche quelle storie. Certo saranno insieme ancora, ma non in quel senso, saranno compagni di squadra"



Ma a sconvolgere la sua vita arriverà anche un'altra importante presenza femminile. "Thea (Willa Holland) è un rapporto fatto tutta di cose non dette - spiega Amell - Oliver si impegna ad essere più sincero con lei. Così, quando si incontrano, è onesto e gli rivela cose che non le aveva mai detto prima, cose di cui si pente. Willa E' un'attrice meravigliosa e prenderà lei il controllo quest'anno, guiderà una parte della stagione. Emily Bett Rickards (Felicity) avrà anche lei questa opportunità in un episodio".



Nelle stagioni precedenti era stata una scelta vincente perché "il lavoro fatto da Caity Lotz (Sara Lance), Katie Cassidy (Laurel Lance) e David Ramsey (John Diggle), quando hanno messo i loro personaggi al centro di un episodio, è stato meraviglioso. A parte il fatto che mi prendo un paio di giorni di riposo, sono orgoglioso del nostro cast. Anche se molti sono più grandi di me, quando vedo i loro episodi mi sento come un papà orgoglioso".