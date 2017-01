Stefano Orfei: "Dopo l'Isola voglio un altro figlio"

Stefano Nones Orfei è pronto a riprendere la sua vita di sempre sopo le settimane trascorse in Honduras a "L'Isola dei Famosi" . A Diva e Donna svela i suoi progetti a breve termine: "A giugno faremo una luna di miele in famiglia con Brigitta e Manfredi. Chiuderò il circo per tre settimane. E ci stiamo adoperando per fare un altro bambino". E ricorda la madre: "Penso ogni giorno a lei, è insostituibile".

Nell'intervista al settimanale, Stefano Orfei parla dell'esperienza vissuta durante il reality: "Mi sono trovato molto bene con Simona, tanto che siamo rimasti amici, e Giacobbe Fragomeni, per il quale ho tifato". Mentre era lontano, rivela di aver pensato: "A mia moglie Brigitta, a nostro figlio Manfredi, al mio papà e naturalmente alla mamma Moira. Ho lavorato con lei per anni e fino al giorno della sua morte. Sono cresciuto nel circo e sono abituato a trattenere le emozioni per non mettere la mia vita in pericolo, ma da quando lei è morta non le trattengo più e durante 'L'Isola' si è visto". A proposito della madre, svela: "Ora insieme con Brigitta stiamo preparando un omaggio a Moira, sarà un mix di circo e musical. Debutteremo a ottobre a Brescia, dove lei è morta, poi saremo a Milano e Roma".