Stefano De Martino: "Il saluto tra Emma e Belen a Tu si que vales? Professionale"

11:02 - Stefano De Martino, ospite a "Verissimo", si è raccontato a tutto tondo: dalla richiesta di grazia a Fabrizio Corona ("è diventata un po' una moda") alla possibile partecipazione a "L'Isola dei Famosi 10" ("Me l'hanno chiesto e ne stiamo parlando"). E sul saluto tra sua moglie Belen e Emma a "Tu si que vales": "Ci vedo professionalità. Non c'è cosa più bella in tv della professionalità. Con Emma, siamo in rapporti civili".

Infine Stefano ha parlato in merito al lungo elenco di personaggi noti del mondo della cultura e dello spettacolo che si stanno mobilitando affinché il Presidente della Repubblica conceda la grazia a Fabrizio Corona.



“Chiedere la grazia per Fabrizio Corona è diventata un po’ una moda, come buttarsi le secchiate d’acqua addosso. - ha raccontato - E' un argomento che riguarda la coscienza dell'individuo e la giustizia. Io non ho i mezzi per potermi schierare a favore o contro la sua scarcerazione".



CONTINUA IL SUCCESSO DI "VERISSIMO" - La puntata di sabato 25 ottobre ha raccolto ascolti record con 2.558.000 telespettatori e share del 21.91% (20.11% sul target commerciale). E' stato miglior risultato stagionale di "Verissimo". Il talk show condotto da Silvia Toffanin ha toccato picchi d'ascolto di oltre 3 milioni di telespettatori (3.040.000), confermandosi per la sesta settimana consecutiva il programma più seguito della sua fascia d'ascolto.