Stefano De Martino debutta alla conduzione

Stagione ricca di impegni per Stefano De Martino, impegnato come coach ad Amici ma non solo. Dopo l'esperienza come capitano a "Pequenos Gigantes", a quanto riporta Sorrisi Canzoni Tv, il ballerino a partire da gennaio debutterà come conduttore nello show di Italia 1 "Ultima Fermata". Il programma racconterà le storie di coppie in crisi e alle prese con scelte importanti.