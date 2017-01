Stefano De Martino: "Con Maria De Filippi mi sento in famiglia"

Stefano De Martino ha trovato una... nuova famiglia. In vacanza qualche giorno ospite di Maria De Filippi nella sua casa ad Ansedonia, il ballerino, ex di Belen Rodriguez racconta in esclusiva per il settimanale Chi come si sente fortunato di poter trascorrere del tempo con la regina della Tv, che dalla scorsa stagione lo ha preso sotto la sua ala protettrice: "La normalità che si respira nella sua famiglia ti lascia quasi disarmato".

"Mi sento un ragazzo fortunato perché posso condividere qualche giorno di (quasi) relax con Maria De Filippi, suo fratello, Maurizio Costanzo e i suoi cari. La normalità che si respira nella sua famiglia ti lascia quasi disarmato", dice De Martino: "Una normalità che io ho sempre respirato a casa mia, a Napoli, anche quando non avevamo nulla. Maria, se dipendesse da lei, credo non andrebbe mai in vacanza. Ma se lo impone. Per cui abbiamo cercato di parlare poco di lavoro e abbiamo giocato molto a carte e fatto tanto sport. Ma per me ogni minuto passato accanto a lei è una lezione nuova per crescere".



Una vacanza di relax e di tanto sport, come testimoniano le foto esclusive del servizio, ma anche molto importante per la crescita professionale dell'ex marito di Belen Rodriguez. "Io sono curioso di mio», spiega De Martino a Chi «ma ho anche la fortuna di poter studiare il lavoro di Maria davanti e dietro le quinte e questa si chiama scuola di vita. Non la impari, cresce dentro di te, giorno dopo giorno. Maria mi ha insegnato in silenzio che cosa devo imparare a scuola, mettiamola così. Ma un consiglio preciso, diretto me lo ha dato e senza giri di parole. "Stefano non crearti mai un personaggio". Ecco questo è qualcosa che tengo bene in mente. Poi l'altra frase magica: “Stefano, sii te stesso". E io ci sto provando".