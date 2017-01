Stefano Bettarini: "E' stata Ilenia Iacono a chiudere la storia"

"E' stata Ilenia a mettere la parola fine sulla nostra storia, sostenendo che mi vedeva sempre arrabbiato e scontento di stare in America". Stefano Bettarini parla, per la prima volta a Verissimo sabato 7 novembre alle 16.10, su Canale 5 , della fine della sua storia d'amore con Ilenia Iacono , con la quale si era trasferito da qualche mese a Miami e con la quale progettava di convolare presto a nozze.

L'ex calciatore coglie l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e racconta: "Quando l'ho conosciuta, Ilenia era in una fase difficile. Si stava separando (da Gian Germano Giuliani ndr). Io le sono stato accanto, aiutandola in tutti i modi. Una volta che ha chiuso le sue e posizioni, liquidazioni ecc… Stefano, a quel punto, non serviva più".

A Silvia Toffanin che gli chiede che ne è stato del matrimonio, Bettarini risponde: "Fino all'anno scorso c'erano i presupposti per costruire una storia d'amore importante e parlavamo di matrimonio. Poi, quando ci siamo trasferiti in America lei non ne ha più parlato ed io ho iniziato a pensare che qualcosa stesse cambiando. Deluso dalla fine della relazione con Ilena, Stefano evita seccamente di parlare anche della sua ex moglie Simona Ventura. Sul suo futuro sentimentale, invece, dichiara: "Deve passare un po' di tempo. Non c'è ancora nessuna donna all'orizzonte".

