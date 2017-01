Stefania Pezzopane: "Con Simone ci sposeremo in un castello da sogno"

L'amore tra Stefania Pezzopane e Simone Coccia non conosce crisi. Anzi. Come ha annunciato la coppia a " Domenica Live " presto ci saranno le nozze. L' ex spogliarellista ha chiesto alla senatrice del Pd di sposarlo a Ponte Milvio, una dichiarazione in ginocchio con tanto di anello. A Barbara d'Urso i due hanno raccontato i particolari del matrimonio che si celebrerà il prossimo anno: "Sarà in un castello da sogno, come il nostro amore".

"Il nostro è un amore indistruttibile, sempre più forte", sottolinea Simone. E la senatrice racconta i preparativi: "Il matrimonio è un evento molto importante, stiamo cercando un posto per renderlo indimenticabile, magari in un castello, per sognare. Perché il sogno continui, questa storia è proseguita tra mille tormenti, di giorno in giorno è diventata sempre più bella ed emozionante. E' giusto continuare il sogno".

Coccia aggiunge che sarà in Abruzzo: "Nella nostra terra". Dopo le immagini della loro estate d'amore, al mare, Simone viene trascinato da Francesca D André in una boutique per scegliere l'abito per le nozze, poi si concede un massaggio e tante coccole in una beauty farm.

E' la volta della Pezzopane, che si emoziona quando invece le mostrano gli abiti da sposa: "Non mi aspettavo la proposta di matrimonio, ho un ricordo ancora molto bello di quel giorno - precisa la senatrice - non c'è un motivo per non sposarsi, c'è amore, sintonia. E' vero, ci sono tante differenze, che però si sono dimostrate una forza e non un punto di debolezza. Abbiamo deciso di andare avanti".