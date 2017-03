Starsky e Hutch inseparabili: una foto racconta la loro amicizia eterna

Paul Michael Glaser spinge sulla sedia a rotelle il compagno David Soul per le strade di Liverpool: si rivedono insieme , a circa 40 anni di distanza dalla messa in onda di Starsky & Hutch, la serie tv cult degli anni Settanta. Sono approdati nella città inglese per partecipare al Comic Con. Hanno ripetuto le loro battute insieme, studiato i loro personaggi confrontandosi a vicenda, sono apparsi sul piccolo schermo l'uno a fianco dell'altro e ora si rivedono. Insieme, tanto per cambiare. Entrambi 73enni immortalati in un atteggiamento tenerissimo, che testimonia il loro legame. E lo scatto è già diventato un cult.