Star Trek, il Pd invita il Capitano Kirk alla Festa dell'Unità di Bologna e i fan pagano per l'autografo

Come nelle migliori convention americane, Capitan James Tiberius Kirk sarà la stella del Festival, che ospiterà anche una mostra per celebrare i 50 anni della storica serie tv fantascientifica. Come abbia fatto il Partito Democratico a convincere l'attore ad approdare in Italia non si sa. L'idea sarebbe venuta a Fabio Querci, il responsabile feste, che lo conosceva già. L'attore, ormai 84enne, avrebbe accettato di buon grado "quando ha saputo che il Pd è un partito di sinistra". Quel che è certo è che il Pd gli pagherà il viaggio completo: volo, vitto e pernottamento e che i partecipanti alla festa dovranno invece sborsare da 120 a 150 euro per show, foto e autografo del divo. I bonifici per un selfie con Kirk vanno intestati a "Coordinamento Pd di Bologna", in via Rivani 35. L'ultima frontiera dell'autofinanziamento?