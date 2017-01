Star del web a otto anni: i balli di Balang in prima serata

Il suo ultimo video pubblicato su Facebook ha superato tutti i suoi record precedenti: oltre 12 milioni di visualizzazioni e più di 173mila condivisioni. Stiamo parlando di John Phillip Bughaw, in arte Balang, un bambino di soli otto anni e di nazionalità filippina. Dopo essere stato ospite da Ellen Show, il famoso salotto della tv americana, eccolo finalmente esibirsi in Italia sulle note di "All the single ladies" nel programma condotto da Gerry Scotti, Little Big Show.