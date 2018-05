Piccolo fuori programma a Pomeriggio Cinque: l'inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, fa irruzione in studio e con una coperta in testa, tenta di baciare Barbara d'Urso. Staffelli già pizzicato dalle telecamere del programma in una mise "particolare" dietro le quinte, ha accompagnato nel salotto di Barbara la figlia Becky, che nella puntata di oggi svolgeva il ruolo di opinionista.



La conduttrice però non ha resistito alla tentazione di prenderlo in giro: "Ora ti sbugiardo un po' ", ha dichiarato la d'Urso. Una frecciatina che le è costata la reazione esilarante dell'inviato storico del programma di Antonio Ricci. Staffelli infatti, senza proferire parola, è entrato in studio e usando la coperta che indossava dietro le quinte, è andato all'assalto di Barbara e l'ha baciata. Poi si è allontanato usando la stessa coperta come mantello. La d'Urso ha quindi concluso: "Questa volta però non hai il tapiro con te".