Squadra Mobile 2, al via le riprese

Al via a Roma le riprese della seconda stagione di " Squadra Mobile ", la fiction di Canale 5, con Giorgio Tirabassi nei panni del commissario di polizia Roberto Ardenzi. La nuova serie, sempre in 8 serate, avrà il sottotitolo " Operazione Mafia Capitale " e vedrà gli agenti alle prese con l'omonima inchiesta che ha coinvolto l'amministrazione pubblica della capitale. Nella nuova stagione, in tv a marzo 2016, tornerà anche Daniele Liotti .

"Ora che la realtà ha portato alla ribalta questa inchiesta sulla corruzione nei palazzi del potere, non potevamo che spostare l'attenzione dei nostri protagonisti su queste vicende di scottante attualità e raccontarle quasi in tempo reale", ha detto il numero uno di Taodue , Pietro Valsecchi, che produce la fiction, ancora diretta da Alexis Sweet.



Nei nuovi episodi dello spin off di "Distretto di Polizia" si rivedrà anche il personaggio di Claudio Sabatini (Daniele Liotti), che dopo essere sfuggito alla detenzione nel finale della prima stagione darà ancora filo da torcere agli agenti della Squadra Mobile, sempre alla ricerca di un equilibrio tra vita privata e un mestiere che non conosce soste.



La prima stagione di "Squadra Mobile" è stata un successo con una media di oltre 4 milioni di spettatori e quasi il 18% di share sul target commerciale.