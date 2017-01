27 settembre 2016 11:04 Squadra Antimafia, Daniela Marra sempre più tosta: "La mia Anna salda al comando" Lʼattrice si racconta a "Tv, Sorrisi e Canzoni" e svela che la determinazione è una questione di famiglia per lei

"Squadra Antimafia", in onda ogni giovedì su Canale 5 in prima serata, quest'anno sarà ancora di più nel segno delle donne forti e coraggiose. "Per noi donne è fantastico interpretare certi personaggi" ha svelato a Tv, Sorrisi e Canzoni Daniela Marra, che nella serie interpreta il vicequestore Anna Cantalupo "Nella tv generalista ci sono pochi ruoli femminili di azione e comando. Io ho imparato da ragazzina a essere determinata e a difendermi".

Il ruolo di Anna le ha regalato molto: "Ho imparato ad usare le armi, anche se è odioso, e grazie alle scene di azione ho imparato a guidare in maniera più sportiva. Sono diventata più agile, anche per evitare di travolgere i ragazzi della troupe".



Come capo della Squadra Duomo, il suo personaggio deve affrontare non pochi problemi: "All'inizio c'è diffidenza ,ma la Cantalupo dimostrerà con i fatti di essere in grado di comandare. Anch'io ho vissuto in ambienti non facili in Calabria e ho imparato a gestire situazioni poco gradevoli. La tenacia è un tratto distintivo della mia famiglia, sono tutti tostissimi e mi hanno insegnato che niente piove dal cielo".

