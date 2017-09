Sposetti (Pd) difende i vitalizi: "Non si toccano"

Tutte le categorie devono essere assoggettate alla questione contributiva ma è la politica per prima a dover dare l'esempio, caratterizzando gli altri. Queste sono state le parole di Massimo Mallegni, Forza Italia, durante il breve confonto a Mattino Cinque con Ugo Sposetti, il senatore Pd che sta portando avanti una battaglia in difesa della politica sostenendo che "i nostri vitalizi non si toccano". Sposetti afferma tuttavia che la sua non è una difesa ai vitalizi bensì una difesa agli istituti della democrazia italiana, specificando poi come sia un dovere spiegare che i detti vitalizi non sussistono più dal 2012.