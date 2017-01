4 marzo 2015 Spock-mania, il Canada dice stop alle banconote disegnate dai fan Dalla morte di Leonard Nimoy gli ammiratori canadesi hanno preso a scrivere sulle banconote da 5 dollari per ricordare il loro idolo, ma la Bank of Canada non ha gradito affatto... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:36 - La morte di Leonard Nimoy, l'interprete di Spock, è stato un duro colpo per tutti i fan di "Star Trek" ma gli ammiratori canadesi sono andati oltre e hanno iniziato a disegnarlo sulle banconote da cinque dollari. L'omaggio non è però piaciuto alla Bank of Canada, che è intervenuta con un comunicato: "Scrivere sulle banconote interferisce con i controlli di sicurezza e con la durata del loro utilizzo".

"I segni lasciati possono inoltre impedire che la banconota venga accettata in una transazione. Inoltre, la Bank of Canada pensa che scrivere e scarabocchiare le banconote sia inappropriato in quanto simboleggiano il nostro Paese e rappresentano l'orgoglio nazionale". Nonostante il richiamo, su Twitter spopola l'hashtag #SpockingFives, che raccoglie le 'opere d'arte' dei fan di Star Trek.