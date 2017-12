Uomini & Donne, lite tra Sonia ed Emanuele: lui abbandona lo studio

Il 2017 è stato anche un anno pieno delle storie d'amore di Uomini & Donne. Tra queste, vi riproponiamo quella di Sonia ed Emanuele, in particolare della loro lite, tra studio televisivo e strada. Durante la striscia pomeridiana di Canale 5, nello studio di Maria De Filippi, avviene un acceso confronto tra tronista e corteggiatore. Lei, Sonia, chiede fiducia e pazienza, dovendo conoscere e capire i corteggiatori che ha di fronte. Lui, Emanuele, non si fida delle attenzioni che lei dà a Federico, non degno, a suo parere, della competizione per la diversità estrema di carattere. In studio molti dubitano del suo reale interesse per la ragazza. A quel punto, allora, visto che Sonia continua a tentennare, Emanuele la mette con le spalle al muro, alzandosi e andando via. Lei lo insegue, fino all'esterno degli studi, chiedendogli di restare.