Travaglio, suo figlio partecipa al GFVIP e lui non la prende bene: “Vado in studio a parlare di Malgioglio?”

Una reazione davvero esilarante quella di Marco Travaglio, direttore de “Il Fatto Quotidiano” e vittima di uno dei tanti colpi bassi architettati dalle Iene che rientra di diritto in uno dei video più visti di questo 2017. Il figlio Alessandro, loro complice, ha infatti rivelato al padre di aver firmato un contratto per entrare in corsa nella Casa più spiata d’Italia assieme agli altri Vip. Dopo aver cercato di mantenere la calma, Travaglio sbotta: “Vado in tv a sputtanare il giornale e un’intera azienda in un programma del genere?” Il direttore è irremovibile e a niente sembrano valere i tentativi di spiegazione del figlio: un dramma familiare che trova la sua conclusione quando viene rivelata la natura dello scherzo.