Talent e reality, tutti quelli che hanno trionfato nel 2017 in tv

Tra talent e reality, sono tantissimi vincitori che si sono messi in mostra nel 2017. Il ballerino Andreas ha trionfato a sorpresa ad "Amici", così come sorprendente è stata la vittoria di Lorenzo Licitra a "X Factor". A "Tu Si Que Vales" il ballerino Salah The Entertainer si è aggiudicato la quarta edizione, mentre a "Masterchef Italia" il 18enne romagnolo Valerio batte tutti. Raz Degan è il naufrago più votato all'Isola dei famosi, e Daniele Bossari festeggia la sua rinascita con il "Grande Fratello Vip".