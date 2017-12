Striscia la notizia, quando Staffelli consegnò il tapiro a Emma Marrone

Vi ricordate lo scherzo hot fatto durante la scorsa edizione di "Amici" a Emma Marrone? Ebbene, lo scorso aprile la burla nata da un'idea degli autori del programma - in cui uno dei ballerini si mostrava troppo appiccicoso nei confronti dell'artista - è valsa alla cantante salentina il Tapiro d'Oro di "Striscia la notizia", programma al quale l'artista aveva poi rivelato tutti i retroscena del celebre scherzo. "Ma lo sai che nemmeno quando ho vinto Sanremo mi ha chiamato così tanta gente - aveva raccontato Emma all'inviato Valerio Staffelli con il quale aveva poi ironizzato - con gli 'appoggi' non si fa strada in televisione". La cantante, subentrata nel talent di Maria de Filippi al posto di Morgan, aveva poi concluso l'incontro con Valerio Staffelli con un particolare fuori programma.