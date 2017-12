Anche nel 2017 Valerio Staffelli ha incontrato diversi personaggi legati al mondo dello sport e dello spettacolo per consegnare il celebre Tapiro d'oro. Non tutti, però, hanno accettato di buon grado la statuetta di "Striscia la notizia": a marzo, ad esempio, l'inviato della trasmissione di Canale 5 aveva incontrato Gabriel Garko, protagonista di alcune dichiarazioni di Imma Battaglia. La nuova fidanzata di Eva Grimaldi - ex compagna dell'attore - aveva raccontato di essere "più uomo di Garko". Come se non bastasse, anche Anna Falchi non aveva parlato dell'attore nel migliore dei modi, perciò il Tapiro era inevitabile. Alla consegna, però, non tutto è andato secondo i piani di Staffelli.