Striscia La Notizia, Edoardo Stoppa preso a bastonate ad Avezzano

Il 2017 è stato un anno che, purtroppo, ha visto anche parecchi episodi deprecabili, protagonisti molti dei giornalisti e inviati che, quotidianamente, cercano di fare onestamente il proprio lavoro e che, non sempre, vengono accolti nei giusti modi. È il caso, che vi abbiamo documentato, dell'inviato di Striscia La Notizia, Edoardo Stoppa, aggredito a bastonate da un uomo, in un condominio di Avezzano, in provincia di L'Aquila. Alcuni condomini di un palazzo della cittadina si erano rivolti al programma di Canale 5 per denunciare le condizioni igieniche in cui erano detenuti alcuni animali, quattro cani e un gatto, così Stoppa si è precipitato sul posto per analizzare la situazione. L'arrivo dell'inviato non è stato, però, dei più calorosi. Il proprietario dell'appartamento in questione non ha voluto dare spiegazioni, anzi ha aggredito l'inviato e gli operatori, prima lanciando un cartone di vino, poi con un bastone e infine tirando addirittura un sasso.