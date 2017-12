Speciale 2017, i 5 momenti migliori di Uomini e Donne

Ricordate tutte le emozioni vissute a "Uomini e Donne" nel corso del 2017? Anche nell'anno che sta per concludersi il salotto di Maria de Filippi è stato teatro di confronti, rifiuti e scelte di tronisti e pretendenti.



Ovviamente non sono però mancati anche incredibili colpi di scena, come lo schiaffo di Graziella Montanari al suo ex compagno Manfredo Bazzanella, proprio mentre il concorrente del Trono Over stava incontrando per la prima volta una nuova dama.



Ma nel programma di Canale 5 c'è stato spazio anche per storie a lieto fine, come quella di Alex Migliorini, pronto a una nuova relazione con Alessandro, o la sorpresa per Tina Cipollari di David, un uomo conosciuto più di 20 anni prima a New York. Un anno, insomma, ricco di amori, uscite e incontri da ripercorrere con questa carrellata che celebra tutto il meglio di "Uomini e donne".