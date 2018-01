Sarah Altobello è la sosia italiana di Melania Trump

Nel periodo in cui social si è scatenata una teoria complottista nei confronti di Melania Trump e la possibilità che usasse una controfigura per le sue uscite in pubblico (una bufera che si scatenò in passato anche su Hilary Clinton), in Italia è stata presentata la sua sosia “ufficiale”: Sarah Altobello, modella di Modugno, classe 1995 e star della serie “The Lady” di Lory Del Santo, ha dichiarato di vedere nella first lady un modello di eleganza da imitare e che nella sua somiglianza non c’è nulla di rifatto. “È tutto naturale” conferma durante la puntata di Mattino Cinque di cui è stata ospite, aggiungendo di essere stata spesso scambiata per la consorte di Donald Trump grazie al suo sguardo da “miao”.