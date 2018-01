Rodrigo Alves, l’uomo che si è operato cinquantotto volte per diventare “Ken”

Cinquantotto interventi chirurgici, assieme a centotre procedure e trattamenti cosmetici, non sono bastati a Rodrigo Alves per considerarsi soddisfatto. Nonostante abbia rischiato persino la vita sotto i ferri, il trentatreenne inglese ha racconta a Barbara D’Urso e a un pubblico non poco sorpreso il percorso che l’ha portato a entrare nel Guinness dei primati. Addominoplastica, rinoplastica, lifting facciale, liposuzioni in ogni parte del corpo, dalle mandibole alle gambe, protesi, Rodrigo non si è fatto mancare nulla dal 2004, data del primo intervento. Nella puntata di Domenica Live andata in onda a settembre 2017, il ribattezzato "Ken umano" ha dichiarato di essere completamente rifatto dalla testa ai piedi, eccezione fatta per le parti intime, ma nonostante questo si piace. Questa trasformazione gli è costata più di 425mila euro.