Quando Striscia la notizia aveva svelato i fuori onda di Flavio Insinna

Anche nel 2017 a "Striscia la notizia" non sono mancate importanti inchieste che hanno poi avuto un enorme impatto mediatico. Tra queste non si può dimenticare il caso che a maggio aveva coinvolto Flavio Insinna per degli insulti dell'allora conduttore ai danni di una concorrente della Val d'Aosta durante i fuori onda del programma "Affari Tuoi". Dopo le prime rivelazioni shock, la trasmissione aveva seguito la questione per diversi giorni proponendo altri retroscena inediti ripresi in seguito da altri media. A novembre il conduttore era tornato al centro delle polemiche per una discussione con un giornalista avvenuta subito dopo la conferenza stampa di presentazione di una trasmissione televisiva.