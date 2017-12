Continua la nostra carrellata dei video di maggior successo del 2017. Questa volta ritorniamo su un viaggio surreale ed estremo. Quello che Pablo Trincia ha fatto la scorsa primavera negli Stati Uniti, per conto de Le Iene, alla scoperta della galassia del porno a Los Angeles. Lì, dove migliaia di attori e attrici vanno a cercar fortuna in un 'industria che, ogni anno, fattura circa 13 miliardi di euro. Trincia ha intervistato vari personaggi, come James Deen o la stella del momento, Skin Diamond o, ancora, l'attrice punto di riferimento per le altre, cioè Kayden Kross, laureata in Scienze Politiche, che ha scelto una strada totalmente diversa da quella dei suoi studi. Infine, l'agente più esperto Mark Spiegler, per quello che è un lavoro 24 ore su 24. Dal mondo del VHS a quello dei siti porno gratuiti, il business si è trasformato negli anni, per rimanere al passo con i tempi. Se una volta si compravano i film in edicola o in videoteca, oggi c'è una società, la Manwin, che gestisce i siti porno e i produttori delle case cinematografiche ne monopolizzano le pubblicità online. I compensi per gli attori? Elevatissimi, basti pensare ai circa 1000 dollari per una singola scena.