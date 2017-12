Passare nel giro di qualche giorno dall'essere un normale ragazzino di 15 anni ad assoluta webstar contesa da discoteche e locali di tutta Italia. E' l'incredibile storia di Marco Morrone, meglio conosciuto come "Saluta Andonio". Lo scorso novembre "Le Iene" ha lanciato un servizio per mostrare come la vita del giovane calabrese sia improvvisamente cambiata con il lancio (del tutto involontario) del suo celebre slogan.



Ma dietro magliette, orologi e altri vari oggetti che ritraggono il suo volto, si nasconde un ragazzo vittima di bullismo per lungo tempo. Così a "Le Iene" Marco e la sua famiglia raccontano le sofferenze vissute per anni e la "rivincita" che il giovane si è preso grazie al successo che lo ha visto protagonista anche nella clip musicale di "Volare", il tormentone firmato Fabio Rovazzi e Gianni Morandi.