Isola dei Famosi: Raz Degan è il vincitore annunciato dell’edizione 2017

Nella carrellata dei video più cliccati del 2017 non poteva mancare questo momento. Senza dubbio il protagonista dell’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi, Raz Degan ha vissuto il reality in maniera esclusiva, solitaria, allontanandosi dal gruppo ma riuscendo comunque a trovare il favore del pubblico, che l’ha capito, apprezzato e compreso i motivi della sua decisione. L’89% dei voti dimostra come fosse una vittoria annunciata la sua, culminata in un’ultima puntata dove tutti aspettavano Raz in studio con il suo poncho di lana, il cappello, la bandana. Forse un po’ spaesato ma ugualmente felice di aver preso parte a questa esperienza che gli ha permesso di superare il suo più grande limite, quello della convivenza con persone che non apprezzava, lontane dal suo modo di essere e di fare. A sorpresa, in studio era presente Paola Barale, che per tutto il periodo dell’Isola ha sostenuto il suo grande amore con l’hashtag #iosonoconRaz.