Ignazio e Cecilia tentano di sfuggire l’occhio della Casa nascondendosi dietro una tenda

Continua la nostra carrellata dei video più visti di questo 2017 e fra i tanti candidati non può certo mancare la coppia che ha fatto maggiormente discutere nell’edizione di quest’anno del reality più famoso d’Italia. Cecilia Rodriguez, ex fidanzata del tronista Francesco Monte, ha trovato in Ignazio Moser la sua nuova fiamma e i due hanno fatto molto scalpore con le tanto chiacchierate effusioni hot nell’armadio. In generale sono stati diversi i tentativi della coppia di trovare un po’ di intimità all’interno di una Casa che privacy non ne concede: in questo video si può vedere Ignazio cercare di ingannare le infallibili telecamere coprendo la visuale con una tenda.