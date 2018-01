Grande Fratello VIP: Soleil Sorge tradisce Luca Onestini

Marco Cartasegna era tronista assieme a Luca Onestini, durante l’edizione di Uomini e Donne in cui Soleil Sorge è stata corteggiatrice, ed è proprio assieme a lui che la ragazza è stata vista mentre Luca gareggiava come concorrente al Grande Fratello VIP. Subito sono montate le accuse, dalle quali Soleil si è difesa dicendo di aver accettato un passaggio perché si erano trovati assieme durante la Milano Fashion Week e ribattendo che forse è stato lo stesso Luca a tradirla per primo, sentendosi con un’altra ex corteggiatrice del programma. Alla domanda di Barbara D’Urso se avesse dei dubbi su Luca, Soleil risponde che inizia a dubitare del rapporto che hanno costruito. La storia finirà di lì a poco per volontà della stessa Soleil, che scriverà a Luca una lettera.