Grande Fratello VIP, baci hot fra Cecilia e Ignazio

La sorella di Belen Rodriguez e il giovane ciclista non erano ancora la coppia più quotata d’Italia ma i segnali erano evidenti: tenere effusioni che lasciavano intendere un grande affiatamento e dal quale tutti speravano prima o poi nascesse un bacio. Cosa che in effetti è successa per iniziativa dello stesso Moser, deciso a dare una svolta alla relazione che stava nascendo nella Casa e trasformando il gesto in uno dei video più visti di quest'anno. Cecilia era ancora fidanzata con l’ex tronista Francesco Monte ma di lì a pochissimo avrebbe rotto la sua storia con lui in diretta, iniziando poi una relazione con Ignazio Moser.