La seconda edizione del Grande Fratello Vip è stata uno dei maggiori successi delle reti Mediaset nel 2017. Tra le storie che abbiamo potuto raccontare all'interno della casa più spiata di Canale 5, sicuramente spicca la love story tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. In particolare, hanno fatto discutere gli intensi momenti di passione tra i due, in particolare una scena in cui si sono appartati in un armadio. Lei seduta, lui in piedi, da lì a scatenare polemiche e dubbi peccaminosi è stato un attimo. Ilary Blasi, in studio, ha cercato di far luce sull'accaduto e chiesto un parere a quei concorrenti che, in quel momento, erano già stati eliminati dalla casa. Carmen Russo si è dimostrata ben disposta alla nuova storia: "Sono una coppia molto innamorata, come succede all'inizio tra due ragazzi". Dello stesso avviso Simona Izzo, come sempre molto ironica: "Ho portato questa collana di palle di Natale per omaggiare un amore a luci rosse, auguro loro che diventi un grande amore". Di parere opposto e più scettico, invece, Marco Predolin, cui non è mai andata giù la sua eliminazione, a causa di una bestemmia: "Io sono stato escluso per molto meno, per quelli della mia generazione è inconcepibile esibirsi così tanto. Quanto c'è di amore e quanto di protagonismo?"