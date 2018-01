Francesco Monte, il suo triste bilancio dopo la rottura con Cecilia Rodriguez

La seconda edizione del Grande Fratello Vip verrà ricordata anche per la storia d'amore nata proprio all'interno della casa tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Soler. Ma mentre la nuova coppia si scambiava i primi baci, fuori dal reality Francesco Monte non riusciva a spiegarsi il comportamento della sua ormai ex compagna. Così, dopo tante voci, l'ex tronista di "Uomini e Donne" aveva deciso di aprirsi nel salotto di "Domenica Live".



Stando alla sua versione, tra i due non c'era alcun tipo di crisi, anzi, si stava pensando al matrimonio e all'ipotesi di avere dei figli insieme. "Mi sono sentito un pezzo di carne vuoto" rivelava Monte nella trasmissione di Barbara d'Urso durante la puntata in onda domenica 5 novembre.