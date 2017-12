Emigratis, a cena con Belen Rodriguez e Andrea Iannone

Tra i video più cliccati del 2017 non poteva mancare una delle coppie protagoniste del gossip, prima che entrassero in gioco Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. In questo caso nemmeno la Malesia basta a Belen Rodriguez e Andrea Iannone per sfuggire a Pio e Amedeo, i due comici pugliesi ed ex Iene che conducono il programma Emigratis, durante il quale viaggiano per il mondo “scroccando” soldi a personaggi famosi. Piombati nel bel mezzo di una romantica cena a lume di candela, i due non tardano a far scivolare la conversazione su come Belen e Andrea si siano conosciuti, al che la showgirl dichiara di averlo inizialmente bloccato su WhatsApp, non avendolo riconosciuto. Il discorso si sposta poi sul grado di confidenza raggiunto dalla coppia e si conlcude con una frecciatina indirizzata a Fabrizio Corona.