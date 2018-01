Tra i video più emozionanti di tutto il 2017, c'è sicuramente la sopresa fatta a Barbara D'Urso, conduttrice di Domenica Live, in occasione del suo sessantesimo compleanno. Un video ripercorre la sua vita, dall'amore dei suoi genitori, Vera e Rodolfo, che il 7 maggio del 1957 accolgono la nascita della piccola Carmelita. Quindi, l'ascesa nella sua carriera artistica in tv, al cinema e a teatro, passando anche per un matrimonio che ha avuto un epilogo non fortunato e tutte le sue passioni, coltivate sempre con dedizione nella sua vita. E, per concludere, gli auguri di tutti i suoi affetti, dalle sorelle agli amici e colleghi più cari.