Daniele Bossari chiede in diretta a Filippa Lagerback di sposarlo

“Io non ho ancora ricevuto nessuna proposta di matrimonio… Aspetto”. Ha commentato così Filippa Lagerback il video delle chiacchiere tra il suo compagno Daniele Bossari e Aida Yespica. Una risposta piuttosto sibillina che tuttavia non è rimasta inascoltata: la puntata del Grande Fratello VIP del 27 novembre sarà infatti ricordata per la proposta di matrimonio di Bossari a Filippa (frutto di un amore che dura da ormai diciassette anni), uno dei momenti più cliccati e visti di quest’anno. “Non avrei mai pensato di farlo pubblicamente, ma cavalchiamo l’onda della vita” ha detto Daniele. La coppia convolerà a nozze nel maggio del prossimo anno.