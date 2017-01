23 dicembre 2014 "Amici", "X Factor" e "The Voice Of Italy" fabbriche di sogni e musica Deborah Iurato, Suor Cristina, Lorenzo Fragola ma anche Dear Jack e Madh alla conquista delle classifiche Tweet google 0 Invia ad un amico

08:33 - E anche quest'anno i talent show italiani hanno sfornato nuovi cantanti pronti per il mercato discografico. Qualcuno c'è riuscito, altri no e c'è chi è già tra i Big del Festival di Sanremo. "Amici 13" ha incoronato Deborah Iurato ma i vincitori morali sono stati i Dear Jack, anche nelle vendite. Suor Cristina ha trionfato a "The Voice Of Italy" mentre Lorenzo Fragola l'ha spuntata a "X Factor 8", battendo l'altro favorito Madh.

Ma non ci sono solo i vincitori a farla da padrone nello scenario musicale del momento. Madh, il secondo classificato a "X Factor 8" è stato accolto sotto l'ala protettiva del suo giudice Fedez e di J-Ax per l'etichetta indipendente NewTopia. I Dear Jack anche loro indipendenti con l'etichetta Baraonda hanno scalato la classifica con il cd "Domani è un altro film" che hanno portato in tour nei palazzetti d'Italia e andranno al prossimo Festival di Sanremo.