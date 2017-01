David Bowie: l'ex moglie piange al "Grande Fratello Vip", ma non lascia il reality

L'ex moglie di David Bowie, Angie, scoppia in lacrime alla notizia della morte del "Duca Bianco", ma decide di non lasciare la casa del "Celebrity Big Brother", la versione Vip del "Grande Fratello" britannico alla quale sta partecipando. Nella puntata andata in onda l'11 gennaio, la donna ha appreso della morte dell'ex consorte, commentando: "Non lo vedevo da tanti anni, non posso fare un gran dramma, ma sento che un'era è finita ed è triste".