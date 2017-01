17 giugno 2014 Gianina Facio, e all'improvviso l'Italia scoprì la bellezza della Costa Rica Venerdì la nostra Nazionale sarà impegnata nella seconda gara del Mondiale. I nostri avversari vengono da un Paese per molti ancora sconosciuto, eccetto che per la splendida attrice... Tweet google 0 Invia ad un amico

16:09 - Venerdì l'Italia scende campo per la seconda volta al Mondiale di calcio brasiliano. Avversaria di turno sarà la Costa Rica. Se questo Paese è per molti ancora sconosciuto, c'è stato un momento nel quale buona parte degli italiani lo ha scoperto e ne ha scoperto le bellezze. Era il 1989 e nel programma comico "Emilio" faceva bella presenza la splendia Gianina Facio, attrice costaricana di San Josè.

Programma rivelazione di quell'anno, "Emilio" andava in onda su Italia 1 e aveva in qualche modo raccolto l'eredità di "Drive In", con il quale condivideva molti protagonisti, da Zuzzurro e Gaspare a Giorgio Faletti, con l'aggiunta di volti emergenti come Gene Gnocchi e Silvio Orlando.



Come già prima a "Drive In" la bellezza femminile era una componente importante, incarnata dall'italianissima Sabina Stilo e, appunto, dalla statuaria Gianina Facio. Per lei quella di "Emilio" fu l'unica esperienza televisiva italiana, benché riuscì a imporsi subito come personaggio da copertina. Poi sono arrivate alcune fiction e un paio di partecipazioni a produzioni cinematografiche italiane.



Dopodiché Hollywood. Nel 1996 è diventata moglie del regista Ridley Scott, con il quale, manco a dirlo, da quel momento ha girato nove film, seppur in ruoli minori e cameo, tra i quali veri e propri kolossal come "Il gladiatore", "Black Hawk Down" e "Prometheus".