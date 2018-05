Le nozze di Harry e Meghan, la programmazione sulle reti Mediaset

Sabato 19 maggio si celebra il matrimonio dell'anno, tra il Principe Harry d’Inghilterra e Meghan Markle . Le Reti Mediaset seguiranno l'evento a partire da venerdì 18 con la messa in onda in prima serata su Canale 5 di " Harry & Meghan" (in prima visione), film tv che racconta la storia d’amore degli sposi. Sabato 19 appuntamento con una puntata speciale di "Verissimo" che seguirà le nozze con immagini in diretta dal Castello di Windsor.

Sabato 19 maggio dalle 12.00, "Verissimo", in collaborazione con il Tg5, presenta "Harry e Meghan, il matrimonio reale" con Silvia Toffanin che ospita in studio Alfonso Signorini, Carlo Rossella, Cesara Bonamici e Barbara Palombelli. In collegamento dalla Cappella di St. George, l’inviato del Tg5 Dario Maltese. Sempre a partire dalle 12, anche il sito TgCom24 mostrerà le immagini in diretta del Royal Wedding.



Sabato e domenica, a partire dalle 7 di mattina, Canale 20 propone le maratone della quarta e quinta stagione di "Suits", il telefilm che ha reso celebre Meghan Markle. In particolare domenica, in seconda serata, viene mandata in onda in prima visione assoluta dl primo episodio di "Suits 6".