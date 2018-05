"Verissimo", puntata speciale per seguire il "Royal Wedding"

Sabato 19 maggio 2018, a partire dalle ore 12, " Verissimo " in collaborazione con il " Tg5 " presenta: " Harry e Meghan, il matrimonio reale ". In occasione delle nozze reali tra il principe Harry e l'attrice Meghan Markle, Silvia Toffanin sarà in collegamento, per oltre due ore di diretta, con il Castello di Windsor. Una maratona per raccontare tutte le emozioni del Royal Wedding.

Dall’arrivo dello sposo al fatidico "Sì", fino al momento in cui Harry e Meghan usciranno dalla chiesa come marito e moglie, per poi salire su una carrozza e ricevere l'omaggio dei sudditi accorsi per assistere all'evento.



Ospiti nello studio di "Verissimo", per seguire e commentare i momenti salienti del matrimonio dell'anno, dal look dei tanti invitati delle famiglie reali al segretissimo abito della sposa, i giornalisti Alfonso Signorini, Carlo Rossella e Cesara Bonamici. Sul posto, dalla Cappella di St. George dove avrà luogo la cerimonia, l’inviato del Tg5 Dario Maltese.



Inoltre, nel corso della puntata, "Verissimo" raccoglierà, per le strade della città di Windsor, le testimonianze della gente comune che da mesi aspetta le nozze reali. Un’occasione anche per rivivere, attraverso servizi e approfondimenti, la grande storia d’amore di Harry e Meghan. Alle ore 16, appuntamento con una nuova puntata di "Verissimo": grandi ospiti in studio e molte sorprese.