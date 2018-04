Simone Barbato: "Con mia nonna Pellegrina vado sempre allo stadio"

Simone Barbato, appena eliminato dall'Isola dei Famosi, è il protagonista di "La parola chiave". Il comico si è divertito a commentare le keywords più utilizzate dagli utenti per cercarlo nel web. Dopo aver reso noto la sua altezza e commentato la sua naufraga preferita Elena Morali, Simone ha voluto svelare una nuova arma di seduzione: la folta barba da naufrago che, a suo dire, gli dona un fascino mediorientale. Che sia la volta giusta per far colpo su una bella ragazza?