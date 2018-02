Scontro al veleno tra le naufraghe, Rosa Perrotta a Nadia Rinaldi: "Sei stata pessima"

Dopo un video riepilogativo sulla loro turbolenta settimana, è tempo di confronti per le tre nominate. Nadia e Rosa non se le mandano a dire, tra accuse reciproche. La Rinaldi ritiene che il gruppo formato da Rosa, Francesco, Marco e Paola si sia isolato. La Perrotta, al contrario, crede che sia stata Nadia ad allontanarsi e ribatte: “Nadia sei stata pessima". E aggiunge: "Da lei non c'è stato nessun tentativo di avvicinamento. Sono stata io a cercare di avere un dialogo con lei, lei non l'ha mai fatto”.



Ma Rosa deve difendersi anche dagli attacchi di Bianca e Alessia, che la rimproverano per non aver diviso una porzione di lasagna con il gruppo. Si passa poi alla lite tra Francesca e Cecilia. Mara Venier riprende la Capriotti, che aveva definito la Cipriani un “fenomeno da baraccone”: “Invece di dimostrare solidarietà femminile vi prendete a brutte parole: non è bello”.