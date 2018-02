Per i naufraghi è arrivata l'ora della temuta prova apnea che decidere chi è il Mejor e il Peor della settimana. Alessia Mancini, che già in partenza era molto incerta sulla sua possibilità di poter superare la sfida, si è dimostrata la peggiore perdendo il diritto alla ricompensa settimanale. Marco, invece, riesce a resistere più di tutti sott'acqua diventando il migliore.



Poi i naufraghi hanno affrontato la divisione in squadre: in questa puntata la scelta viene fatta al contrario e ogni team deve decidere chi non vuole sulla propria isola. Però c'è una piccola sorpresa: i concorrenti devono scegliere un bamboo che potrebbe decretare il loro passaggio alla squadra opposta. Alla fine dei vari scambi, la squadra dei Mejor è composta da Marco, Paola, Filippo, Elena, Franco, Amaurys e Bianca. Tra i Peor invece risultano essere Alessia, Giucas, Gaspare, Simone, Francesca, Rosa e Jonathan.