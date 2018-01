Fisico scolpito e sorriso in bella vista. Il primo ad arrivare sulla spiaggia della Palapa è proprio lui: Stefano De Martino, l'inviato di questa edizione de L'Isola dei Famosi. "Ce l'ho fatta, non pensavo", ha subito detto il ballerino dopo essersi tuffato dall'elicottero e aver deliziato gli occhi di tutte le donne. Nessun inviato prima lo aveva fatto. E ha poi aggiunto: "E' un paradiso. I naufraghi non se la passeranno certo male".