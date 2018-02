Isola, Simone Barbato, Cecilia Capriotti e Alessia Mancini in nomination

Si chiude una puntata ricca di litigi e colpi di scena. Per i naufraghi è tempo di nomination. Tra polemiche e accese discussioni, i concorrenti fanno i loro nomi. Questa settimana al televoto vanno: Simone Barbato, Cecilia Capriotti e Alessia Mancini.



Simone Barbato va al televoto come "punizione" per essere stato scoperto dai naufraghi durante la settimana. Cecilia Capriotti raccoglie il maggior numero di nomination da parte del gruppo. Infine, Paola Di Benedetto, in qualità di Mejor, ha l'opportunità di fare un altro nome e decide di mandare al televoto Alessia Mancini.