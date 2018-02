Isola, le lacrime in diretta di Bianca Atzei per Max Biaggi: "Fa male"

Sull'"Isola dei famosi" si fanno i conti con le ferite del cuore. Bianca Atzei piange per la rottura con Max Biaggi. "Sono stata un mese in ospedale per tenergli la mano", confessa in un momento di sconforto. La concorrente si commuove in diretta, rivedendo le immagini e si fa consolare da Stefano De Martino e Alessia Mancini. "Io non colpevolizzo nessuno, ognuno fa le sue scelte nella vita, l'amore può finire, però ci vuole tempo per superare". Mara Venier interviene per parlare con la cantante e le rivela: "L'altro ieri ho fatto colazione con chi sai tu (Biaggi, ndr) e devo dirti che ha avuto parole di grande affetto per te. Lui ti rispetta molto". La Atzei risponde: "Mi ha dato tantissimo, mi ha fatto credere in un amore vero, è che sembrava una storia così magica. Per questo fa ancora più male".



Lacrime anche per Nadia Rinaldi e Filippo Nardi. Entrambi piangono per una storia finita male. La prima, in particolare, pensa alla sofferenza della figlia che vede poco il padre ("La mia bambina ha visto suo papà tre volte in cinque anni").