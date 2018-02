Isola, il dramma di Giucas: deve abbandonare momentaneamente il gioco

All’Isola dei famosi, Francesca Cipriani non riesce a contenere l’entusiasmo per aver superato la prova lanciandosi dall’elicottero e aver così fatto guadagnare una pizza a tutti i naufraghi. L’ex Pupa, presa dall’euforia, prima urla e poi abbraccia e bacia sulla bocca Giucas Casella. Ma l’ilarità del momento lascia spazio alla tristezza quando la conduttrice mette al corrente il pubblico e i concorrenti delle condizioni di salute di Casella.



L’illusionista, a causa di un problema di salute, dovrà tornare a casa e fare dei controlli. Il concorrente si arrabbia, dice di stare bene e chiede di poter rimanere con i suoi compagni d’avventura. Poi fa promettere ad Alessia di poter tornare non appena avrà risolto.